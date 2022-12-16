В России предложили ввести ответственность за повторную ЛГБТ-пропаганду

Депутат Останина подготовила законопроект об ответственности за повторную ЛГБТ-пропаганду

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

Депутат предложила предложила три новые уголовные статьи по аналогии с ранее принятыми Госдумой поправками в КоАП о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений. Согласно документу, уголовная ответственность будет наступать за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ, если ранее человека привлекали к административной ответственности.

За пропаганду ЛГБТ и смены пола в СМИ или интернете Останина предлагает наказывать исправительными или принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. За распространение пропаганды среди детей будет грозить до четырех лет принудительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.

За повторную пропаганду педофилии депутат предложила наказывать принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

За повторное нарушение запрета на распространение среди несовершеннолетних информации, содержащей пропаганду ЛГБТ, также предлагается привлекать к уголовной ответственности и ввести за это наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести месяцев. За аналогичные деяния, совершенные с применением СМИ или интернета, предлагается ввести ответственность в виде принудительных работ сроком до двух лет или лишения свободы до двух лет.

Законопроект направлен на отзыв в правительство.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря. Он предусматривает запрет на распространение информации об однополых сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, закон запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Разработанный более чем 300 депутатами документ был принят парламентариями во втором чтении 23 ноября, а в третьем — 24 ноября. В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.

