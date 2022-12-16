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10:19, 16 декабря 2022Россия

В Госдуме отреагировали на идею ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Депутат Панькина назвала преждевременным введение уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ

Фото: Shutterstock

Идея вводить уголовное наказание за повторную пропаганду ЛГБТ преждевременна. Об этом заявила первый замглавы думского комитета по законодательству Ирина Панькина, ее цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в России.

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«Закон [о пропаганде ЛГБТ] только заработал, практика не сформирована. Мы не понимаем касательно административного реагирования на данные правонарушения, и по степени общественной опасности мы очень долго обсуждали на комитете и с правительством, с Верховным судом, что степень общественной опасности находится в административной плоскости», — сказала Панькина.

По ее словам, в настоящее время нужно не думать над новыми мерами ответственности, а анализировать нынешнюю правоприменительную практику.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. Роскомнадзор сможет включать пропагандирующие ЛГБТ ресурсы в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.

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Анастасия Шейкина
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