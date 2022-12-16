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20:06, 16 декабря 2022Забота о себе

Названы приводящие к снижению интереса к сексу болезни

Гинеколог Селихова предупредила, что гипотиреоз и анемия могут привести к снижению либидо

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Спровоцировать снижение интереса к сексу могут такие болезни, как гипотиреоз, анемия и депрессия, предупредили врач гинеколог-эндокринолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова и психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Россияна Лучкина. В беседе с «Лентой.ру» они назвали эти и некоторые другие приводящие к падению либидо недуги.

Секслолог Лучкина отметила, что снизить желание заниматься сексом могут как проблемы в отношениях, так и накопившаяся усталость. Если организму не хватает сна и отдыха, нет полноценного питания и ярких, приятных эмоций, это неизбежно сказывается на его ментальном здоровье. А в состоянии эмоциональной неустойчивости интерес к интимной близости закономерно пропадает.

Если говорить о болезнях, снижающих либидо, к ним в первую очередь относятся депрессия и депрессивные состояния, апатия. Пропадает желание и в ситуациях повышенного стресса, и при неразрешенных семейных и внутриличностных проблемах. Также убивает либидо прием антидепрессантов, нейролептиков, антигистаминов

Россияна Лучкинапсихолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге
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В свою очередь, гинеколог Селихова объяснила, что, помимо эмоциональных факторов и ментальных проблем, на уровень сексуального влечения влияет и общее состояние здоровья. По ее словам, либидо может снизиться при длительном отсутствии овуляции, опущении стенок влагалища, бесплодии, анемии, гипотиреозе, дефиците витамина D, а также после вирусных заболеваний, интоксикации организма или токсикоинфекции.

Когда телу плохо, включаются защитные механизмы, вопрос о потенциальном размножении уходит на второй план, и интерес к сексу естественным образом пропадает. Из-за этого не стоит переживать, тем более что после устранения основной причины падения либидо, его можно повысить терапевтически. Помогут в этом курс витаминов или медикаментов, проработка эмоционального состояния с психологом — лечение назначается индивидуально по показаниям

Мария Селиховаврач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI

Ранее уролог Майкл Вернер рассказал о влиянии праздников на мужскую потенцию. По его словам, в праздничные и отпускные дни мужчины могут столкнуться со снижением либидо.

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Наталья Обрядина
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