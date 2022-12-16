54-летняя телеведущая снялась в откровенном образе Санта-Клауса

Британская телеведущая Лиззи Канди позировала в откровенном образе Санта-Клауса

Британская телеведущая Лиззи Канди снялась в откровенном образе Санта-Клауса в честь Рождества и поделилась результатом с фанатами. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость предстала перед фотографом в бархатном мини-платье красного цвета с белой отделкой и подчеркивающим талию черным поясом. В качестве обуви она выбрала высокие сапоги в тон одежды на высоком каблуке, при этом ее образ дополняли колпак с помпоном, блестящий чокер и множество колец.

На размещенных кадрах также видно, что Канди уложила волосы волнами, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Телезвезда позировала в различных локациях, в том числе на столе и в салоне автомобиля.

В октябре 2020 года Лиззи Канди разместила аналогичный снимок. Она создала бикини из голубых медицинских масок и попозировала в самодельном костюме в собственном доме. Образ знаменитость дополнила еще одной маской на лице.