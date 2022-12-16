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15:33, 16 декабря 2022Силовые структуры

Россиянку заподозрили в убийстве сына-инвалида ради получения пенсии

В Челябинской области мать заподозрили в убийстве сына-инвалида десять лет назад

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Челябинской области мать заподозрили в убийстве десятилетнего сына, совершенном десять лет назад. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.

По данным издания, россиянка долгие годы скрывала пропажу ребенка-инвалида и получала за него пенсию. О том, что мальчик исчез, сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России. Женщина должна была прийти с совершеннолетним и переоформить пенсию, но она не смогла это сделать и призналась, что получала выплаты незаконно.

Сейчас правоохранители расследуют преступление и восстанавливают все обстоятельства случившегося. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В августе в Волгоградской области пропавшего пятилетнего мальчика с инвалидностью нашли мертвым в реке.

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Екатерина Власова
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