Россиянку заподозрили в убийстве сына-инвалида ради получения пенсии

В Челябинской области мать заподозрили в убийстве сына-инвалида десять лет назад

В Челябинской области мать заподозрили в убийстве десятилетнего сына, совершенном десять лет назад. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.

По данным издания, россиянка долгие годы скрывала пропажу ребенка-инвалида и получала за него пенсию. О том, что мальчик исчез, сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России. Женщина должна была прийти с совершеннолетним и переоформить пенсию, но она не смогла это сделать и призналась, что получала выплаты незаконно.

Сейчас правоохранители расследуют преступление и восстанавливают все обстоятельства случившегося. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В августе в Волгоградской области пропавшего пятилетнего мальчика с инвалидностью нашли мертвым в реке.