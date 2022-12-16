Слава Марлоу показал интерьер квартиры за 100 миллионов рублей

Автор песен Слава Марлоу показал интерьер квартиры в центре Москвы за 100 миллионов рублей

Российский продюсер, автор песен и видеоблогер Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу, показал, как выглядит его новая квартира, расположенная в центре Москвы, за 100 миллионов рублей. Ее интерьер он продемонстрировал во время интервью для YouTube-шоу «Вписка».

Марлоу объяснил, что приобрел квартиру площадью примерно 130 квадратных метров для того, чтобы «внутри города чувствовать себя не зажато» после жизни в загородном доме. Жилье звезды оформлено в молочно-белом цвете, при этом практически в каждой комнате есть по телевизору. На стенах в гостиной висят пластинки в рамках с золотыми и платиновыми треками исполнителя, здесь также расположен деревянные стол и стулья. Среди особенностей также можно выделить наличие эркера и больших вытянутых окон. Во время «экскурсии» Готлиб обратил внимание зрителей на горку из презервативов, лежащую на столе, и объяснил это тем, что забыл их убрать и хочет избежать комментариев о них под видео.

Спальню звезды отличает наличие нескольких светильников и большого микрофона. Кроме того, на стенах также же висят пластинки с треками музыкального исполнителя — Марлоу признался, что расположил их там из-за того, что их было очень много и он «не знал, куда их девать». В московской квартире продюсера также есть кинотеатр, комната для записи музыки с цифровым фортепиано, ванная комната с глубокой ванной и кухня.

Марлоу подчеркнул, что с оформлением квартиры ему помогал «архитектор». Он добавил, что его дом оборудован «умными» гаджетами и признался, что он «фанат» подобной техники.

В ноябре стало известно о том, сколько стоит квартира Славы Марлоу в Москве и каково ее местоположение. По данным Telegram-канала Mash, ее сумма покупки составила около 100 миллионов рублей. Объект расположен в Малом Левшинском переулке, около дворика на Пречистенке.