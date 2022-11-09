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13:40, 9 ноября 2022Среда обитания

Раскрыта стоимость квартиры Славы Марлоу в центре Москвы

Стоимость квартиры автора песен Славы Марлоу в Москве составила около 100 миллионов рублей
СюжетЦены на квартиры:

Кадр: SLAVA MARLOW / YouTube

Стоимость квартиры российского продюсера, автора песен и видеоблогера Артема Готлиба, более известного как Слава Марлоу, составила примерно 100 миллионов рублей. Цену объекта раскрыл Telegram-канал Mash.

Марлоу купил квартиру в Москве площадью 130 квадратных метров в сентябре 2021 года, однако о ее расположении и стоимости стало известно только сейчас. Новый дом звезды, ранее проживавшего в Санкт-Петербурге, находится в Малом Левшинском переулке, около дворика на Пречистенке. Кроме того, рядом с постройкой расположены посольства Италии, Австрии, Мексики и Палестины.

Предыдущим владельцем жилья был сын народного артиста СССР, оперного певца Юрия Мазурка. Неподалеку от Марлоу проживают рэпер Pharaoh, а также телеведущий Владимир Познер.

В сентябре стало известно, что рэпер Pharaoh приобрел роскошную квартиру в центре Москвы. Покупка была сделана два года назад, в течение всего этого периода в жилье проводили ремонт. По данным Mash, стоимость квартиры, расположенной в Курсовом переулке напротив храма Христа Спасителя и рядом с посольством Южной Осетии, составляет как минимум 120 миллионов рублей.

Полина Кислицына
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