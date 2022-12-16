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23:18, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве рассказали об остановке работы метро из-за проблем с электроэнергией

Украинский депутат Семенова заявила, что киевское метро вряд ли будет работать 17 декабря

Фото: Reuters

Депутат Киевского совета Ксения Семенова на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала, что из-за российских ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры работа киевского метро была остановлена и оно, скорее всего, не будет работать в субботу, 17 декабря.

«Метро завтра вряд ли поедет. Но будет больше автобусов по маршрутам», — заявила политик.

Она также подчеркнула, что 60 процентов Киева в настоящее время остается без света, а 70 процентов — без воды.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с электроснабжением в городе. Кличко рассказал, что после поражения ряда объектов критической инфраструктуры в Киеве зафиксирован дефицит поставок электричества и повреждения электросетей. По его словам, треть жителей города сейчас обеспечены водой и теплом.

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Марина Совина
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