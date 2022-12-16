Украинские саперы пройдут обучение в кишащих минами джунглях Камбоджи

В Камбодже сообщили о согласии обучить 15 украинских саперов в январе 2023 года

Представители МИД Камбоджи сообщили о согласии камбоджийских военных обучить 15 украинских саперов, их программа обучения пройдет с января по февраль 2023 года. Об этом сообщает газета Phnompenh Post.

«Камбоджа проведет обучение и поделится своим опытом с 15 экспертами по разминированию и должностными лицами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Камбодже в январе следующего года», — говорится в сообщении ведомства.

В кишащих минами джунглях Камбоджи находится самое большое в мире количество неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после 30-летней гражданской войны. По самым приблизительным подсчетам, до сих пор не извлечено до шести миллионов противопехотных мин. Их жертвами нередко становятся камбоджийские крестьяне.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ряд стран Европейского союза не желают помогать Украине, но пытаются скрыть это за другими темами. «Объединение 18 миллиардов евро помощи Украины с такими не относящимися к помощи Украине темами, как налог от международных корпораций — какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — сказал он.