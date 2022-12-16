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10:48, 16 декабря 2022Мир

В США усомнились в способности ВСУ использовать ЗРК Patriot

Конгрессмен заявил, что ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot еще минимум шесть месяцев

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли будут способны использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot еще как минимум полгода, усомнился председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит. Его слова приводит Politico.

«Дело в том, что ЗРК Patriot — это долгосрочный вопрос. Они [украинцы] не будут стрелять из ЗРК Patriot в течение следующих шести месяцев. Я думаю, что определенно есть движение, чтобы предоставить [это вооружение Киеву]», — заявил конгрессмен.

Тем не менее он отметил, что в краткосрочной перспективе США смогут поставить скорее ЗРК NASAMS и некоторую технику по противодействию дронам.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер предостерег Украину от использования ЗРК Patriot. По его мнению, ЗРК окажется изолирован, из-за чего может стать легкой мишенью.

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Виктория Кондратьева
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