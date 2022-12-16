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21:47, 16 декабря 2022Россия

Мишустин поручил обновить льготные программы ипотеки к 2023 году

Премьер Мишустин поручил внести в кабмин документы по обновлению льготных программ ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma Press Service/ Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внести в правительство документы для обновления льготных ипотечных программ с начала 2023 года, его слова приводятся на сайте кабмина.

Речь идет об обеспечении выполнения инициативы президента Владимира Путина по продлению льготной ипотеки по всей стране до 1 июля 2024 года по ставке до восьми процентов годовых.

Также предполагается расширение доступа к программе семейной ипотеки под шесть процентов для семей, у которых как минимум два ребенка младше восемнадцати лет.

Для жителей новых регионов России будут предоставляться льготные кредиты на покупку недвижимости в новостройках под два процента годовых.

«Прошу Минфин в срок до 20 декабря внести все нормативные документы в правительство, чтобы уже с нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях», — подытожил Мишустин.

Ранее российский премьер сообщил, что кабмин выделит 8,5 миллиарда рублей на выплаты для многодетных семьей, с помощью которых граждане смогут частично или полностью погасить ипотечный долг.

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Марина Совина
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