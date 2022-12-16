В России выделят миллиарды рублей на ипотеку для многодетных семей

Премьер-министр Мишустин: кабмин выделит 8,5 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей

Кабмин выделит 8,5 миллиардов рублей на выплаты для многодетных семьей, с помощью которых граждане смогут частично или полностью погасить ипотечный долг. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

Мишустин напомнил о специальных выплатах для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Мера действует более трех лет. По словам премьер-министра, она оказалась очень востребованной, поэтому была продлена для детей, рожденных до конца 2023 года.

Семьи смогут заключить кредитный договор до 1 июля 2024 года. «Это позволит еще нескольким тысячам многодетных семей значительно сократить сумму долга, а, значит, и расходы на покупку жилья», — заявил Мишустин.

Ранее в декабре президент Владимир Путин сообщил о расширении доступа к семейной ипотеке под шесть процентов годовых. Программа станет доступной для семей с минимум двумя несовершеннолетними детьми. До этого на такую ипотеку могли претендовать только те семьи, дети в которых родились в 2018 году и позже.