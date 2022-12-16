Американская полиция запуталась в деле об убийстве четырех студентов в Москве

Sky News: американская полиция запуталась в деле об убийстве четырех студентов в Москве

Американская полиция расследует запутанное дело об убийстве четырех студентов в городе Москва штата Айдахо. Об этом пишет британская газета Sky News.

Издание сообщает, Кейли Гонсалвес, Мэдди Моген, Ксана Кернодл, а также молодой человек последней Итан Чапин учились в университете Айдахо, активно вели социальные сети и регулярно устраивали вечеринки. Однако четыре недели назад в ночь на воскресенье в дом спящих студентов проник неизвестный и зарезал их.

Отмечается, что две соседки убитых Дилан Мортенсен и Бетани Функе, находившиеся в ту ночь в спальне на цокольном этаже, проспали нападение и оказались нетронутыми. Утром две выживших студентки позвали общих друзей к ним домой. По их словам, они подумали, что соседи были просто без сознания или крепко спали. Один из утренних гостей, обнаружив трупы, позвонил в полицию незадолго до полудня.

«Трудно сказать, когда — и станет ли вообще — этот город будет прежним», — цитирует газета офицера по связям с общественностью полиции штата. Sky News подчеркивает, что в американской провинциальной Москве более семи лет не было убийств. К расследованию по делу об убийстве четырех студентов подключилось отделение ФБР штата Айдахо.

Ранее 76-летнюю жительницу США из штата Пенсильвания арестовали за убийство мужа, совершенное 35 лет назад.