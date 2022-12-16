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12:11, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил об опасности ряда препаратов

Врач Александр Мясников назвал лекарства для резкого снижения давления опасными для печени

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства для резкого снижения давления, антибиотики, а также травяные БАДы препаратами, разрушающими печень. Об опасности ряда лекарств он предупредил в эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Когда человек принимает препараты для быстрого понижения давления, отметил доктор, давление резко падает в коронарных сосудах сердца, что чревато инфарктом, а также в церебральных сосудах, в почках, вызывая острую почечную недостаточность. «Обычно даже я всегда перечисляю почки, сердце, мозг, и как-то забываю всегда сказать, что "острая шоковая печень" также является последствием приема таких лекарств», — добавил медик.

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По словам специалиста, печень является «сосудистой губкой» и очень зависит от кровоснабжения. «Допустим, падает давление в печени, она отказывает», — пояснил он.

Мясников также рассказал, что к поражению печени может привести прием китайских травяных БАДов. «Официальное американское исследование показало, что 50 процентах китайских препаратов нет того, что там объявлено, и есть то, о чем не объявлено. Покупаете китайского кота в мешке», — предупредил врач.

Помимо перечисленных лекарств, опасное влияние на печень оказывает прием таких антибиотиков, как амоксициллин или эритромицин, сообщил доктор. «Они могут вызывать застой желчи, а застой желчи сам по себе может привести к проблемам с печенью», — заключил он.

Ранее Мясников предупредил об опасности для печени передозировки парацетамола. По словам специалиста, токсичная доза парацетамола — это четыре грамма препарата, при этом максимальная суточная доза составляет три грамма. Врач предупредил, что, если принять повышенную дозу лекарства, можно получить серьезное поражение печени.

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Олег Давыдов
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