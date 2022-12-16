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13:07, 16 декабря 2022Силовые структуры

Полковника московской полиции задержали за взятки от коллег

СКР задержал начальника отдела ГУ МВД Москвы по делу о взятках за зачеты полицейских

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

В Москве правоохранители задержали начальника отдела управления по работе с личным составом главка МВД полковника внутренней службы Павла Параносенкова по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейского задержали в здании ГУ МВД на Петровке 14 декабря и увезли в столичное управление Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, Параносенков брал деньги за беспрепятственное прохождение сотрудниками полиции зачетов профессиональной подготовки. Общая сумма подношений от коллег устанавливается следствием.

По решению суда полковник помещен под домашний арест.

Ранее 16 декабря сообщалось, что Видновский городской суд Московской области рассмотрит дела в отношении начальника Развилковского отдела полиции Управления МВД России по Ленинскому городскому округу и его подчиненного о коррупции. По данным следствия, с декабря 2020 по июль 2022 года он получал через посредника взятки от представителя собственника частного домовладения. За это правоохранители должны были закрывать глаза на то, что в двух домах находится нелегальный хостел для мигрантов. Бизнесмен платил по 10-15 тысяч рублей в месяц за каждый отель.

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Любовь Ширижик
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