Украина призвала Грузию отсрочить наказание для Саакашвили

МИД Украины призвал Грузию отсрочить наказание для Михаила Саакашвили

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало Грузию отсрочить наказание для Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что глубоко обеспокоены ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии. МИД также призвал Тбилиси предоставить доступ к политику уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в тбилисской клинике Vivamed. Врачи поставили экс-президенту Грузии более 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но, согласно заявлению, у него наблюдаются нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы.

