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16:27, 16 декабря 2022Мир

ЕС запретил гражданам работать в российских госорганах

ЕС запретил гражданам занимать должности в российских госорганах и организациях

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В рамках принятого девятого пакета антироссийских санкций Европейский союз (ЕС) запретил гражданам своих стран работать и занимать должности в российских госорганах и организациях, связанных с правительством России. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«С сегодняшнего дня гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в России», — говорится в заявлении.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит атаковать экономику России и тех, кто играет роль в эскалации боевых действий. Отмечается, что санкции должны ударить по способности российской стороны продолжать спецоперацию на Украине.

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Виктория Кондратьева
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