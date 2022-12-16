Оценены сроки возвращения российской экономики к допандемийному уровню

Глава АКРА: экономика России может вернуться к допандемийному уровню минимум через 5 лет

Российская экономика может восстановиться от давления санкций до уровней 2019 года не раньше чем через пять лет. Об этом в интервью РБК заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Он объяснил, что в течение данного периода экономика будет фундаментально трансформироваться под влиянием санкций, и отметил, что названный срок является «очень оптимистичным». «Не думаю, что это уж какая-то такая радужная картина», — рассказал о возвращении экономики к допандемийным показателям Сухов. По его словам, страну ждет двухлетнее падение ВВП — большее в этом году, меньшее в следующем — и постепенный рост начиная с 2024–2025 годов.

Глава АКРА оценил, что в текущем году ситуацию смягчит наличие определенных объемов запасов, а также действие некоторых контрактов, которые пока не попали под санкции. Впоследствии, вероятно, на экономику страны начнут оказывать влияние так называемые вторичные санкции — «распространение ограничений, нежелание вести дела не только в тех отраслях, которые официально объявлены, но и по широкому кругу экономических связей», перечислил он.

При этом Сухов отметил, что есть и позитивные моменты в текущей экономической ситуации, например, «удовлетворительное состояние финансов государства», которое позволяет без серьезного увеличения инфляционного давления наращивать государственный долг.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет государственный долг России будет увеличиваться, однако не превысит уровня 20 процентов ВВП, такой уровень назван в плане деятельности Министерства финансов на 2022–2027 годы. В текущих планах — довести уровень госдолга до 29,9 триллиона рублей (17,5 процента ВВП) к 2025 году. Обеспечить увеличение госдолга предполагается за счет внутренних резервов.