В Грузии решили расследовать повреждение крепости российскими блогерами

В Грузии правоохранители расследуют повреждение крепости Ниахури российскими блогерами

Грузинские правоохранители решили расследовать повреждение крепости Ниахури в регионе Кахети российскими блогерами Раилем Арслановым и Романом Коноргаем. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arxi.

Отмечается, что силовики начали расследовать повреждение деревянных ворот крепости XVIl–XVIII веков, которые ранее попали на видео блогеров. На нем, в частности, один из мужчин пытается открыть их ногой, утверждая, что это арендованные им апартаменты. После этого МВД Грузии было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников.

Ранее сообщалось, что в США полицейские задержали блогера с ником Kalani, называющего себя охотником за привидениями, во время прямого эфира, который он вел в соцсети TikTok. Уточняется, что правоохранители приняли мужчину за вора.