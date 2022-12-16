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17:53, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Грузии решили расследовать повреждение крепости российскими блогерами

В Грузии правоохранители расследуют повреждение крепости Ниахури российскими блогерами

Фото: travelgeorgia.ru / Wikimedia

Грузинские правоохранители решили расследовать повреждение крепости Ниахури в регионе Кахети российскими блогерами Раилем Арслановым и Романом Коноргаем. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arxi.

Отмечается, что силовики начали расследовать повреждение деревянных ворот крепости XVIl–XVIII веков, которые ранее попали на видео блогеров. На нем, в частности, один из мужчин пытается открыть их ногой, утверждая, что это арендованные им апартаменты. После этого МВД Грузии было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников.

Ранее сообщалось, что в США полицейские задержали блогера с ником Kalani, называющего себя охотником за привидениями, во время прямого эфира, который он вел в соцсети TikTok. Уточняется, что правоохранители приняли мужчину за вора.

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Алевтина Запольская
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