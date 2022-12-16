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17:27, 16 декабря 2022Мир

В США нобелевского лауреата обвинили в сексуальных домогательствах

В США студентки обвинили в сексуальных домогательствах нобелевского лауреата по экономике

Фото: Claudio Bresciani / Reuters

Несколько бывших студенток обвинили лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года, профессора университета Вашингтона в Сент-Луисе Филипа Дибвига в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что речь идет об инцидентах, которые предположительно происходили протяжении 2010-х годов, когда Дибвиг преподавал в инженерном колледже Олин. Одна из студенток из Китая заявила, что ученый принудительно обнял ее для фотографии, а также дотронулся до ее руки и подарил коробку конфет. Другая женщина также рассказала о «принудительных объятиях» для фото.

Адвокат Дибвига Эндрю Милтенберг сообщил Bloomberg, что университет уже расследование для проверки обвинений. С самим ученым провели беседу. По информации агентства, об обвинениях в его адрес заявили как минимум семь бывших учащихся.

Ранее сообщалось, что женщины, обвинившие миллиардера Джеффри Эпштейна в сексуальных домогательствах, подали в суд на крупнейшие банки Европы и США Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co., заявив, что те были пособниками Эпштейна в торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

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Виктория Кондратьева
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