Жертвы миллиардера-педофила обвинили крупнейшие банки в пособничестве

Жертвы миллиардера-педофила Эпштейна обвинили крупные банки США и Европы в пособничестве

Женщины, обвинившие миллиардера Джеффри Эпштейна в сексуальных домогательствах, подали в суд на крупнейшие банки Европы и США Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co., заявив, что те были пособниками Эпштейна в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В рамках двух исков жертвы требуют выплатить им финансовый ущерб (его размер не уточняется). Иски были поданы в федеральный суд Нью-Йорка в четверг, 24 ноября.

Девушки подчеркивают, что банки проигнорировали тревожные сообщения об их клиенте. «Пришло время привлечь к ответственности тех, кто действительно помогал [Эпштейну], особенно его богатых друзей и финансовые учреждения, сыгравшие неотъемлемую роль [в торговле людьми и насилии]», — заявил один из юристов Брэдли Эдвардс. Он подчеркнул, что миллиардер-педофил действовал не в одиночку.

В одном из исков утверждается, что из JPMorgan были выведены крупные суммы, которые обналичивали и выплачивали жертвам насилия. В иске подчеркивают, что Эпштейн в целом использовал наличные для оплаты секса. Другая женщина, подавшая в суд на Deutsche Bank, подверглась сексуальному насилию со стороны Эпштейна и была продана его друзьям примерно с 2003 по 2018 годы. Ей также платили наличными за половые акты.

Представитель Deutsche Bank считает, что иск не обоснован. Представитель JPMorgan отказался от комментариев.

Эпштейна считают виновным в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года.

Американский финансист был найден мертвым вскоре после своего ареста в 2019 году. Охранники, которые должны были следить за его поведением, пропустили обход камер по расписанию, а записи с камер видеонаблюдения возле камеры умершего вскоре после этого исчезли — следствие их не получило.