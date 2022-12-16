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18:52, 16 декабря 2022Россия

Бойцы «Отважных» показали на видео уничтожение украинской техники в ЛНР

Бойцы группировки «Отважные» уничтожили украинские БМП и джип, момент попал на видео

Военнослужащие российской группировки «Отважные» («О») Центрального военного округа уничтожили украинскую технику в районе Сватово и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), кадры показало РИА Новости.

На видео попали моменты артиллерийских попаданий по боевой машине пехоты (БМП) и джипу, огонь по ним корректировался беспилотником.

По словам одного из бойцов группировки, в последнее время ВСУ стараются не накапливать большие силы в одном месте из-за риска потерь, так как российские войска наблюдают за ними. «Пытаются они рассредоточиваться, мы прекрасно это видим», — пояснил он.

Ранее в декабре бойцы «Отважных» отбили несколько атак ВСУ на линии Сватово-Кременная при помощи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», момент попал на видео.

Антон Похиляк
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