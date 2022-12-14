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17:42, 14 декабря 2022Россия

«Отважные» отбили атаки ВСУ в ЛНР на «Терминаторах»

Бойцы группировки «Отважные» отбили атаки ВСУ в ЛНР на боевых машинах «Терминатор»

Бойцы российской группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии Сватово-Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) с помощью боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Видео публикует РИА Новости.

«Обстановка остается напряженной, но мы удерживаем линию фронта. Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС "Солнцепек". При отражении нескольких атак нам здорово помог "Терминатор", буквально обратив противника в бегство», — рассказал в разговоре с агентством один из бойцов.

Он уточнил, что российские военные ударили по позициям украинцев в лесопосадке.

Ранее командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказал, что украинские военные сбежали при виде российских БМПТ «Терминатор». Он пояснил, что инцидент произошел во время одного из последних выездов. «Был бой, блиндаж противника был практически растоптан, противник бежал при виде "Терминатора"», — сказал он.

Варвара Кошечкина
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