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19:39, 12 декабря 2022Наука и техника

Российскую БМПТ «Терминатор» назвали универсальной машиной

Военный эксперт Леонков: БМПТ «Терминатор» способна действовать против тяжелой техники

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая вооружена пушками и противотанковыми ракетами, назвали универсальной машиной. БМПТ способна поражать живую силу и технику противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Это универсальная машина. Она вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками и пакетом ПТУРов (противотанковых управляемых ракет — прим. «Ленты.ру»), что позволяет эффективно действовать против живой силы и тяжелой техники противника. БМПТ обкатывались в Сирии. В зоне военной спецоперации она неплохо показывает себя, уничтожает живую силу, легкобронированную и автотехнику. Противник явно не рассчитывал встречи с такой боевой машиной. Машина эффективная, и ей трудно противостоять», — сказал он.

Леонков предположил, что БМПТ «Терминатор» усовершенствуют. По словам эксперта, в зоне проведения спецоперации продолжается обкатка БМПТ и накапливается опыт применения машины.

«Многие военные эксперты говорили, что для БМПТ мало 30-миллиметровых пушек, нужно 57 миллиметров. С такой пушкой огневая мощь машины значительно вырастет, машина станет лучше», — сказал Леонков. Он отметил, что в России создан боевой модуль с орудием калибра 57 миллиметров, которым оснащен комплекс «Деривация-ПВО».

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Ранее командир экипажа БМПТ 3-го армейского корпуса Западного военного округа сообщил, что украинские военные сбежали при виде «Терминатора», который остается «незнакомым и непонятным» для противника.

В конце августа источник РИА Новости рассказал, что БМПТ «Терминатор» выдерживают попадание ракет американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

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Даниил Иринин
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