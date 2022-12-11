Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:29, 11 декабря 2022Наука и техника

Военный рассказал о бегстве украинских бойцов от российских «Терминаторов»

Командир БМПТ «Терминатор» в ЗВО: украинские военные сбежали при виде незнакомой машины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские военные сбежали при виде российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом РИА Новости рассказал командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

Он пояснил, что инцидент произошел во время одного из последних выездов. «Был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде "Терминатора"», — сказал он. Военный пояснил, что для противника эта машина «незнакомая и непонятная».

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
Сегодня
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

В свою очередь, механик-водитель одного из «Терминаторов» рассказал, что украинские военные назначили награду для тех, кто сумеет добыть БМПТ в качестве трофея.

БМПТ продемонстрировала высокую боевую устойчивость

Боевая машина поддержки танков была разработана концерном «Уралвагонзавод» и поступила на вооружение Российской армии в 2018 году. Точное их количество в составе вооруженных сил в настоящее время неизвестно. «Терминатор» оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками для управляемых ракет 9М120-1 «Атака», двумя гранатометами АГС-17 и танковым пулеметом Калашникова.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

В июле Министерство обороны России впервые показало техническое обслуживание БМПТ, которые применяют в ходе спецоперации. В июле сообщалось, что «Терминаторы» продемонстрировали высокую боевую устойчивость в ходе специальной военной операции России на Украине.

Также стало известно, что «Терминатор» выдерживает попадание ракеты из американского комплекса Javelin и других противотанковых комплексов и гранатометов, произведенных в НАТО. «После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — пояснил собеседник РИА Новости.

«Секретное оружие» России

Летом обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд оценил возможности БМПТ. Он указал, что «Терминатор», предназначенный для подавления пехоты и операторов противотанкового оружия, является «секретным оружием», применяемым Россией в ходе военной спецоперации на Украине. «Считается, что огневая поддержка БМПТ позволяет противнику не высовываться, в то время как танки маневрируют, чтобы пробить вражескую оборону», — писал эксперт.

Материалы по теме:
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
Как устроена российская армия: кто командует армией России, из чего она состоит и какие задачи стоят перед Минобороны?
Как устроена российская армия:кто командует армией России, из чего она состоит и какие задачи стоят перед Минобороны?
3 декабря 2022

В свою очередь, обозреватель издания Уэсли Калп заметил, что «Терминатор» не имеет аналогов в западных армиях. По его словам, успешное испытание БМПТ в бою определит их экспортный успех.

Ранее немецкое издание Stern назвало БМПТ «бронемашиной на стероидах». Издание рассказало, что «Терминатор» получил шасси от Т-90, башня которого, лишившись «классической основной части боевого танка — длинноствольной пушки», получила «целую кучу оружия».

В декабре 2021 года командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в округе сформировали первую роту БМПТ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военный рассказал о бегстве украинских бойцов от российских «Терминаторов»
Французский евродепутат обвинил Запад в зацикливании на пропаганде войны
В Белоруссии оценили ситуацию у границ республики
Москвичам напомнили причины называния МКАД «дорогой смерти» в СССР
Президент Сербии обвинил Косово в стремлении решить «сербскую проблему»
В Германии назвали неприемлемой риторику Сербии по вопросу Косова
Дженнифер Лоуренс извинилась за свое заявление о влиянии на жанр боевиков
США призвали Сербию и Косово к деэскалации
Еще один журналист умер во время чемпионата мира в Катаре
В ЕС заявили об истощении военных запасов на фоне помощи Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.