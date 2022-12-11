Военный рассказал о бегстве украинских бойцов от российских «Терминаторов»

Командир БМПТ «Терминатор» в ЗВО: украинские военные сбежали при виде незнакомой машины

Украинские военные сбежали при виде российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом РИА Новости рассказал командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

Он пояснил, что инцидент произошел во время одного из последних выездов. «Был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде "Терминатора"», — сказал он. Военный пояснил, что для противника эта машина «незнакомая и непонятная».

В свою очередь, механик-водитель одного из «Терминаторов» рассказал, что украинские военные назначили награду для тех, кто сумеет добыть БМПТ в качестве трофея.

БМПТ продемонстрировала высокую боевую устойчивость

Боевая машина поддержки танков была разработана концерном «Уралвагонзавод» и поступила на вооружение Российской армии в 2018 году. Точное их количество в составе вооруженных сил в настоящее время неизвестно. «Терминатор» оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками для управляемых ракет 9М120-1 «Атака», двумя гранатометами АГС-17 и танковым пулеметом Калашникова.

В июле Министерство обороны России впервые показало техническое обслуживание БМПТ, которые применяют в ходе спецоперации. В июле сообщалось, что «Терминаторы» продемонстрировали высокую боевую устойчивость в ходе специальной военной операции России на Украине.

Также стало известно, что «Терминатор» выдерживает попадание ракеты из американского комплекса Javelin и других противотанковых комплексов и гранатометов, произведенных в НАТО. «После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — пояснил собеседник РИА Новости.

«Секретное оружие» России

Летом обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд оценил возможности БМПТ. Он указал, что «Терминатор», предназначенный для подавления пехоты и операторов противотанкового оружия, является «секретным оружием», применяемым Россией в ходе военной спецоперации на Украине. «Считается, что огневая поддержка БМПТ позволяет противнику не высовываться, в то время как танки маневрируют, чтобы пробить вражескую оборону», — писал эксперт.

В свою очередь, обозреватель издания Уэсли Калп заметил, что «Терминатор» не имеет аналогов в западных армиях. По его словам, успешное испытание БМПТ в бою определит их экспортный успех.

Ранее немецкое издание Stern назвало БМПТ «бронемашиной на стероидах». Издание рассказало, что «Терминатор» получил шасси от Т-90, башня которого, лишившись «классической основной части боевого танка — длинноствольной пушки», получила «целую кучу оружия».

В декабре 2021 года командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в округе сформировали первую роту БМПТ.

