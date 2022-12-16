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14:56, 16 декабря 2022Путешествия

Полиция выгнала модель OnlyFans с нудистского пляжа за обнаженные фото на сайте

Полиция на нудистском пляже в Бразилии узнала модель OnlyFans и пристыдила за голые фото

Фото: @beatrizmiuky2

Известную модель OnlyFans Беатрис Миуки (Beatriz Miuky) выгнали с нудистского пляжа в Бразилии во время отдыха с мужем из-за обнаженных фотографий. Полицейские узнали девушку и пристыдили за голые снимки на сайте, сообщает DailyStar.

По словам Миуки, во время инцидента они с супругом отдыхали на полупустом пляже и делали снимки для себя, а не для работы. В этот момент к паре подошли сотрудники правоохранительных органов, которые узнали модель. «Мы не снимали никакие откровенные сцены, не делали ничего преступного. Это были самые обычные фотографии, ничего особенного», –– объяснила девушка.

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Однако полицейские вывели пару с пляжа и раскритиковали девушку за работу на OnlyFans. По словам Миуки, правоохранители относились к ней как к преступнице, хотя закон она не нарушила.

«Я ведь не сделала ничего плохого. Те, кто работает на OnlyFans, часто страдают из-за предубеждений [других людей], и это очень сложно. Разговор с полицией был страшный, я никогда с таким не сталкивалась и совсем не знала, как реагировать», –– заключила модель.

Ранее популярная стримерша Алекса Амброзия (Alexa Ambrosia) рассказала, почему решила завести аккаунт на платформе OnlyFans. Она призналась, что начала публиковать интимные снимки ради того, чтобы получать дополнительный доход. Стримерша отметила, что теперь создание контента на платформе не только приносит ей деньги, но и позволяет «выражать свою сексуальность».

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Зарина Дзагоева
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