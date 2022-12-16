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13:03, 16 декабря 2022Россия

Сыновей погибшего в СВО россиянина усадили за парту с его портретом

Сыновья погибшего в СВО россиянина получили право сидеть за партой с его портретом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Липецкой области в Панкратовском филиале Афанасьевской средней школы двое сыновей погибшего в зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО) мужчины получили право сидеть за почетной партой с его портретом. Об этом рассказали в школьной группе во «ВКонтакте».

«Сегодня, в День Героев Отечества, в школе села Афанасьево и Панкратовском филиале прошло торжественное мероприятие: открытие парты Героя», — говорится в сообщении.

Кроме сыновей погибшего россиянина за парту также усадили показавшую отличные успехи в учебе школьницу. Почетный караул около парты несли два кадета, родственники погибшего в Луганской народной республике выпускника этой школы.

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По словам директора Ирины Пашковой, дети остались очень довольны мероприятием. При этом за партой школьники учиться не будут, подчеркнула она.

«Дети были очень довольны, сыновья не против и мама была не против. Мама тоже присутствовала при открытии. Мы подумали, что не каждому ребенку будет приятно сидеть за партой, где портрет погибшего человека. Она просто стоит как почетная парта, за ней не учатся», — приводит слова Пашковой издание «Подъем».

Ранее сообщалось, что учитель истории Владислав Пивнюк, преподававший в школе №253 имени капитана 1-го ранга П.И. Державина в Санкт-Петербурге, погиб в ходе проведения СВО. Уточняется, что преподавателю было 29 лет.

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Никита Абрамов
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