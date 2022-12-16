Описано возможное влияние запрета на «удаленку» из-за границы на экономику

Экономист Надоршин предрек негативные последствия запрета на «удаленку» для экономики

В случае введения полного запрета на удаленную работу из-за границы падение ВВП в России в 2023 году может оказаться значительнее, чем прогнозируется сейчас. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Евгений Надоршин.

«Мой базовый прогноз на падение ВВП в 2023 году составляет 5 процентов. Если в вдруг все же введут тотальный запрет на удаленку, если он будет полностью реализован, то падение ВВП составит уже 10 процентов при базовом сценарии», — подчеркнул экономист.

Причина здесь проста: среди тех, кто уехал из страны и работает на удаленке, огромное количество высокооплачиваемых и высокопроизводительных сотрудников, при этом, речь идет всего об 1 проценте Евгений Надоршин экономист

Он заметил, что из-за такого вида удаленки, сопряженного с работой нередко в некомфортных условиях, производительность многих сотрудников и так упала. В случае полного запрета такого формата она обнулится. Кроме того, Надоршин отметил, что из-за границы работают не только рядовые сотрудники, но и собственники бизнеса.

«Если на удаленке они могут еще как-то управлять своими активами, бизнес-процессами в ручном режиме, то в случае запрета бизнес просто развалится и мы получим волну банкротств. Сначала, конечно, в небольших компаниях, но постепенно этот тренд может дойти и до крупных. Так что общее падение ВВП из-за падения производительности легко прогнозируется из текущей точки», — считает Надоршин.

Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) не поддержали запрет на удаленку для уехавших и находящихся за границей айтишников. Такую позицию ведомство озвучило в своем официальном Telegram-канале.