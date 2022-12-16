Россиянам рассказали о допустимых новогодних подарках коллегам

Глава ассоциации по деловой этике Холгова призвала не дарить дорогие подарки коллегам

Новогодние подарки коллегам могут быть только недорогими и символическими. Идеальными могут стать елочные игрушки, игрушки с символами наступающего года, красиво оформленные сладости. Об этом «Ленте.ру» рассказала президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Прежде всего, запрещены дорогие подарки, ведь они могут поставить вашего коллегу в неловкое положение, — предупредила эксперт. — Лучше дарить что-то символическое, того же небольшого кролика, красивые сладости, шоколадку, декоративные интерьерные свечи. Кроме того, этикет негативно относится именно к сувенирам, вроде пластиковых кроликов — это точно не сможет порадовать, нужно что-то более качественное».

Вместе с тем, Холгова подчеркивает: подарки на Новый год должны быть исключительно символическими, не требующими больших затрат и ответных жестов, в это заключается особенность праздника.

«В Букингемском дворце как-то была такая ситуация: принцесса Диана подарила принцу Чарльзу кашемировый свитер. Это вызвало большое недоумение. Хотя, казалось бы, что странного в том, что жена подарила мужу свитер? Но нет, подарок должен быть именно необременительным. Еще одним отличным вариантом станут, кстати, елочные игрушки», — добавила Холгова.

Ранее Папа римский Франциск призвал сэкономить деньги на Рождество ради украинцев. Его слова приводит The Independent.

«Хорошо праздновать Рождество, отмечать праздники. Но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем Рождество более скромным, с более скромными подарками, а то, что мы сэкономим, отправим украинскому народу, который в этом нуждается», — сказал он.