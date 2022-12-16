Ведущие демократы призвали Байдена участвовать в выборах в 2024 году

CNN: лидеры демократов Шумер и Пелоси призвали Байдена идти на второй срок президентства

Действующий президент США Джо Байден должен идти на второй срок в 2024 году, ведь предыдущие два года его президентства «были отличными в плане эффективности его работы». С такой позицией выступили ведущие лидеры демократов Нэнси Пелоси и Чак Шуммер в интервью с CNN.

«Я надеюсь, что [Байден] добьется переизбрания. Он человек с большим видением нашей страны, и занимается решением наших проблем уже давно, поэтому отлично разбирается в тех трудностях с которыми мы сталкиваемся», — призвала бывший лидер демократов в Палате представителей. Она добавила, что Байден «справляется со своей задачей несмотря на преклонный возраст».

Пришедший на смену Пелоси Чак Шумер также поддержал Байдена, заявив, что будет поддерживать его в том случае, если он решит участвовать в выборах в 2024 году.

Ранее стало известно, что согласно новому опросу компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 30 процентов американцев готовы поддержать выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок. Опрос был проведен 5 декабря среди 1500 совершеннолетних избирателей.