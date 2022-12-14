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11:13, 14 декабря 2022Мир

Байден столкнулся с отсутствием поддержки американцев на будущих выборах

Newsweek: лишь 30 процентов граждан США поддержат выдвижение Байдена на второй срок

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Согласно новому опросу компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 30 процентов американцев готовы поддержать выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок на будущих выборах в 2024 году. О том, что глава государства столкнулся с отсутствием поддержки со стороны граждан сообщает Newsweek.

Опрос показал, что 58 процентов имеющих право голоса избирателей не согласны с утверждением, что Байдену следует баллотироваться на пост президента в 2024 году, причем 42 процента из них назвали его преклонный возраст самой важной причиной. Лишь 30 процентов респондентов поддержали переизбрание Байдена. 12 процентов ответили, что не готовы об этом говорить.

Опрос был проведен 5 декабря среди 1500 совершеннолетних избирателей.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что самый старый в истории США президент Байден, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, приходит в ярость при упоминании его преклонного возраста. Его приближенные говорят, что в такие моменты Байден склонен к ненормативной лексике и очень зол.

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