Дороги в России предложили строить с подогревом

Российские ученые предложили строить дороги с подогревом, чтобы снизить риск аварий зимой

Автомобильные дороги в России предложили строить с использованием подогревающих слоев. Такая технология позволит снизить риск аварий зимой и отказаться от вредных для природы реагентов, пишет портал Quto со ссылкой на специалистов Пермского политехнического университета.

Ученые отметили, что зимой снег на дорогах быстро превращается в лед, из-за чего повышается вероятность ДТП. Химические реагенты и соль, которые сейчас используют для решения проблемы, не всегда эффективно очищают дороги и являются опасными для окружающей среды, уточнили эксперты.

Новая технология подразумевает, что при строительстве дорог будут укладывать дополнительный слой с нагревателями и сеткой датчиков для отслеживания текущей температуры полотна. Сложных действий от рабочих при этом не потребуется — прослойку необходимо будет размотать из рулона и постелить. «Система подсоединена и к метеослужбе с тем, чтобы быстро среагировать при выпадении осадков, потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора», — добавил доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского политеха Кирилл Тюрюханов.

Главным недостатком инициативы исследователи назвали высокую стоимость ее реализации. Однако ученые подчеркнули, что после монтажа технология позволит экономить на уборке снега с проезжей части, избавит от необходимости закупать реагенты, а также сократит затраты на обслуживание коммунальной техники. Кроме того, специалисты убеждены, что подогрев дорог поможет решить проблему пробок и снизить число аварий.

Ранее дороги в России предложили сделать тише при помощи мусора — использовать для их строительства переработанные старые автомобильные покрышки. Похожую технологию уже применяют за рубежом — она позволяет снизить шум на 4-6 децибел.