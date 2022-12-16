В ЕС выразили готовность ужесточать санкционную политику против России

В ЕС заявили о готовности ужесточать санкционную политику в отношении России

Страны Евросоюза выразили готовность ужесточать санкционную политику в отношении России после согласования девятого пакета антироссийских санкций. Об этом говорится в итоговом заявлении по окончании саммита государств-членов союза, передает РИА Новости.

«ЕС остается готовым продолжать усиливать санкционную политику», — следует из документа.

Евросоюз в четверг, 15 декабря, согласовал девятый пакет санкций против России. По словам собеседников Reuters, письменная процедура согласования очередного пакета санкций завершится до полудня пятницы, 16 декабря. Информацию о том, что постпреды стран ЕС согласовали новые рестрикции, подтвердили в председательстве Чехии в объединении.

ЕС в новом пакете задумал расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли.