Полицейский занялся съемками порно в рабочее время и попал под следствие

New York Post: в США сотрудник полиции снимал и распространял порно в рабочее время

Полицейский из города Финикс, штат Аризона, США, попал под следствие по подозрению в том, что занялся съемками порно, работая удаленно из дома. Об этом сообщает New York Post.

30-летний уроженец штата Огайо Кристиан Гогганс начал снимать порноролики со своим участием в 2019 году, за год до того, как поступил на службу в полицию города Финикс. Мужчина, назвавшийся в сети Рико Блейз, распространял видео для взрослых в одной из социальных сетей. Потом аккаунт был переведен в закрытый режим, который предполагает доступ к его содержимому только с разрешения пользователя.

Позже выяснилось, что, находясь на удаленке, Гогганс в рабочее время отправился в Лас-Вегас для создания новых роликов. В полиции Финикса подтвердили, что в отношении их сотрудника ведется внутреннее расследование, но не уточнили подробностей.

Ранее сообщалось, что ворвавшиеся к вооруженным жильцам британские полицейские обнаружили порноактеров на съемочной площадке. Съемочная группа заверила правоохранителей, что оружие является ненастоящим.