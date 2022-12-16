Аксенов отреагировал на принятие ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму

Аксенов назвал позорным решение ООН принять резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Решение Организации объединенных наций (ООН) о принятии резолюции, которая осуждает якобы зафиксированные в Крыму нарушения прав человека, является лицемерным и позорным. Об этом, реагируя на действия ООН, заявил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты», — написал Аксенов.

Политик подчеркнул, что ООН и другие международные организации не осуждали Киев, когда тот устроил блокаду Крыма, а также диверсии и теракты на его территории. Глава полуострова назвал принятую резолюцию филькиной грамотой.

По его мнению, подобные решения международной организации разрушают ее авторитет. При этом Аксенов подчеркнул, что представители 80 стран в ООН воздержались при голосовании, а 13 стран высказались против — среди них Белоруссия, Китай, Куба, Иран и Сирия.

15 декабря Генассамблея ООН на заседании приняла резолюцию, осуждающие якобы зафиксированные в Крыму нарушения прав человека. Среди нарушений прав названы якобы произвольные задержания и аресты, пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие.