Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН на заседании в четверг, 15 декабря, приняла внесенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные в Крыму нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС.

Проект документа призывает Москву принять все необходимые меры, чтобы немедленно покончить со всеми «нарушениями в отношении жителей» полуострова, среди которых названы произвольные задержания и аресты, пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие.

Российские органы также обвиняются в давлении на задержанных лиц с целью свидетельствовать против себя или «сотрудничать с правоохранительными органами». Москву призвали отменить законы, введенные в Крыму российским руководством.

На том же заседании Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Речь идет о традиционной российской резолюции, которая вносится на рассмотрение каждый год. За проект резолюции проголосовали 120 стран, против высказались 50, воздержались 10. Среди выступивших против документа названы США, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания, Австрия.