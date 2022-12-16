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02:20, 16 декабря 2022Россия

Российский офицер рассказал о препаратах без надписей в аптечках бойцов ВСУ

«Известия»: офицер 11-го полка Рэмбо заявил о препаратах без надписей в аптечках ВСУ

Фото: Reuters

Российский офицер 11-го полка 1-го армейского корпуса с позывным Рэмбо в беседе с «Известиями» рассказал про обороняющихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они там под чем-то, я вам серьезно говорю! У них там в аптечках препараты без надписей и маркировок. И видно сразу, что человек неадекватный», — заявил военный.

Ранее государственный санитарный врач Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко рассказал, что Украина проводила испытания наркосодержащих назальных анальгетиков, разработанных западными фармацевтическими компаниями для военных НАТО.

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Марина Совина
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