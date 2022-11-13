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03:19, 13 ноября 2022Бывший СССР

Киев испытал разработанные Западом наркотические анальгетики для военных

РИА Новости: Киев испытывал в Рубежном наркосодержащие анальгетики для военных

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина проводила испытания наркосодержащих назальных анальгетиков, разработанных западными фармацевтическими компаниями для военных НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного государственного санитарного врача Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрия Докашенко.

По его данным, исследования проводились в лабораториях Рубежного, прошедшие испытания препараты использовались для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В беседе с агентством врач указал, что Запад использовал наркотические препараты с целью снизить оплату добровольцам и специалистам и скрыть данные в случае возможных неудач. «Таких препаратов нет в мире, как назальная форма наркотического анальгетика. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические», — сказал Докашенко.

Ранее в ноябре пленный боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук рассказал, что военные Украины, включая командиров, массово употребляют наркотические вещества.

Марина Совина
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