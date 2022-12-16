Пригожин назвал «пережевыванием говна во рту» вопрос о его уклонении от санкций

Бизнесмен Пригожин назвал вопрос о его уклонении от санкций «пережевыванием говна во рту»

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал «пережевыванием говна во рту» вопрос журналиста Financial Times о его уклонении от санкций. Ответ предпринимателя репортеру опубликован в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

Сотрудник британского издания направил запрос генеральному менеджеру «Конкорда» с просьбой прокомментировать информацию о контроле Пригожиным ряда компаний, которые не были связаны с ним юридически. По мнению журналиста, это способствовало уклонению бизнесмена от санкций, а также «незаконной иностранной наемнической деятельности с участием так называемой группы Вагнер».

«И смешно и грустно. Неужели до такого маразма дошли даже уважаемые в прошлом издания, раз они думают, что мой сотрудник будет отвечать на это бесконечное пережевывание говна во рту, — ответил Пригожин, которому перенаправили запрос репортера. — Уважаемые журналисты, у вашего руководства тяжелая сексуальная зависимость под названием копрофилия. Выплюньте это дерьмо, вдохните свежий воздух».

Бизнесмен заявил, что готов рассказать изданию «сотни историй о великих русских, которые спасают оскорбленных и обездоленных, о подлых американцах и западноевропейцах». Он пригласил британских журналистов в Донбасс, но подчеркнул, что не гарантирует их безопасность.

Ранее стало известно, что межпартийные депутаты Европарламента призвали Европейский союз ЕС внести частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций. Комментируя это, Пригожин заявил, что провел совещание с командирами ЧВК и сообщил им это «печальное известие». «Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — сказал он.