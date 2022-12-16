Российский уголовник получил срок за убитого и расчлененного из ревности друга

В Санкт-Петербурге уголовник, убивший и расчленивший друга из ревности, получил 14 лет

В Санкт-Петербурге к 14 годам колонии приговорили 42-летнего россиянина, убившего и расчленившего друга из ревности. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в июле у осужденного и его друга случился конфликт из-за сожительницы уголовника, к которой он ревновал приятеля. В ходе ссоры, которая переросла в драку, ранее судимый мужчина одержал верх и убил своего друга, а позже расчленил его тело.

«Я с силой его толкнул, а дальше как-то само получилось. Потом отнес тело в ванную. Взял цепную электропилу и расчленил. Затем сложил части тела в пакеты, а их упаковал в клетчатые хозяйственные сумки», — приводит издание слова убийцы.

На следующее утро он пригласил свою мать и приятеля на шашлыки за город. Прикрываясь заготовкой дров, обвиняемый с помощью электропилы распилил тело убитого и закопал останки среди деревьев. Вернувшись домой, желая скрыть следы в ванной, он вызвал мастера по ремонту ванн, который зачистил верхний слой эмали, после чего нанес новое покрытие.

Долгое время погибший числился пропавшим без вести. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след убийцы и получить от него признательные показания.

20 октября сообщалось, что под Курском вышедшего из колонии россиянина осудят за поджог знакомого из чувства ревности.