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09:23, 16 декабря 2022Россия

Минобороны показало подготовку российских разведчиков в Белоруссии

Минобороны опубликовало видео боевой подготовки разведчиков ЗВО на белорусских полигонах

Минобороны показало подготовку разведчиков Западного военного округа (ЗВО) на белорусских полигонах. Видео подготовки оборонное ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах видны тренировки военных по боевому слаживанию и стрельбе. Отмечается, что российских разведчиков в обязательном порядке обучают снайперскому делу. Помимо этого, военнослужащие отрабатывают навыки управления дроном, в частности, сбрасывание снарядов с помощью беспилотника.

«Благодаря всесторонней подготовке каждый боец, без преувеличения, может считаться воином-универсалом. Требования к разведке особые, поэтому на огневом рубеже работают часами, оттачивая до идеала навыки стрельбы из всех видов штатного оружия», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что специалисты войск связи, радиоэлектронной борьбы и инженерных подразделений ЗВО проходят боевую подготовку и слаживание в Белоруссии. На кадрах, показанных ведомством, российские военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, управляют боевыми машинами.

Варвара Кошечкина
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