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18:38, 16 декабря 2022Силовые структуры

Покупка гаджета приятелю закончилась гибелью для россиянки

В Уфе задержали 33-летнего уголовника, задушившего знакомую из-за долга

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан 33-летний уголовник задержан по подозрению в убийстве 34-летней знакомой. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, в ночь на 15 ноября жертва преступления приехала к обвиняемому на съемную квартиру, желая выяснить, когда он вернет ей долг. Ранее россиянка в кредит приобрела для знакомого мобильный телефон. Однако уголовник возвращать деньги не спешил. Выяснилось, что он уже продал гаджет. Женщина возмутилась таким поведением знакомого, а тот набросился на нее и задушил.

По данным регионального МВД, тревогу после пропажи россиянки спустя сутки забила ее мать, после того как на следующий день та не вернулась с работы, при этом в квартире оставалась ее несовершеннолетняя дочь. Сыщики выяснили, по какому адресу ночью ездила исчезнувшая, был установлен владелец квартиры, который признался, что сдавал ее в аренду. Когда он открыл дверь, было обнаружено тело погибшей.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Полицейские Уфы задержали ранее судимого 33-летнего мужчину, он скрывался в Кармаскалинском районе республики.

9 ноября сообщалось, что в Волгограде задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве из-за долга в десять тысяч рублей.

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Владимир Седов
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