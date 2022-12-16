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19:16, 16 декабря 2022Силовые структуры

Торговавшие сведениями об умерших москвичах полицейские получили срок

В Москве суд приговорил четверых полицейских к 5 годам за взятки от похоронных фирм

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Кузьминский суд Москвы вынес приговор четверым бывшим сотрудникам полиции, проходившим по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бывшие сотрудники дежурной части по району Кузьминки Николай Ермошкин, Михаил Агарков, Евгений Зайцев и Алексей Поташов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также они лишены права занимать должности в органах МВД на три года после отбытия наказания.

Экс-полицейские за взятки предоставляли сотрудникам похоронных фирм сведения об умерших москвичах, пояснил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

В феврале сообщалось, что в Москве правоохранители провели спецоперацию по задержанию полицейских из ОВД «Марьино» и «Кузьминки», которые зарабатывали на продаже ритуальщикам сведений об умерших жителях столицы. В преступной схеме участвовали девять сотрудников МВД, которые с 2013-го по 2018 год получили взятки на два миллиона рублей. Среди задержанных были уволившиеся и действующие сотрудники органов внутренних дел. Они стали фигурантами уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Также был задержан взяткодатель, работающий в похоронном бизнесе.

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Любовь Ширижик
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