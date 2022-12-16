Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:28, 16 декабря 2022Ценности

Американская певица вышла в свет в платье российского дизайнера

Певица Андра Дей появилась на публике в черном платье российского дизайнера Камиллы Пурши

Фото: Robin L Marshall / Getty Images

Американская певица и актриса Андра Дей появилась на публике в наряде российского дизайнера Камиллы Пурши. Фотографии знаменитости публикует Daily Mail.

Обладательница «Золотого глобуса» посетила ежегодное мероприятие William Douglas Award Dinner, которое состоялось в Лос-Анджелесе, в мини-платье черного цвета с длинным шлейфом. На размещенных кадрах видно, что одежду обрамляет прозрачная ткань, собранная в виде лепестка. Отмечается, что цена вещи составляет 450 тысяч рублей.

Музыкант вышла в свет в лодочках на высоком каблуке в тон образа. Визажисты нанесли на ее лицо яркий макияж в фиолетовых оттенках, а волосы распустили. Из аксессуаров на ней — золотые серьги-кольца и множество колец с драгоценными камнями.

В марте Кейт Бекинсейл также заметили в платье Пурши. Она пришла на вечеринку Charles Finch Pre-Oscars Dinner в Беверли-Хиллз, организованную модным домом Chanel, которую ежегодно проводят в честь церемонии вручения наград кинопремии «Оскар».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
В возрасте 40 лет умерла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова
ЕС запретил операции с Всероссийским банком развития регионов
Власти подтвердили падение обломков неопознанного объекта в российском регионе
Толпа кричащих болельщиков окружила мисс Хорватию в вызывающем наряде на ЧМ-2022
Фронтмен The Exploited потерял сознание во время концерта
Стало известно о готовности ПСЖ продать Мбаппе
Президент Словакии отправила правительство в отставку
Россия начала исполнять требования потолка цен
Несовершеннолетняя эскортница не поделила выручку с матерью и сдала ее силовикам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.