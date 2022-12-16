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22:36, 16 декабря 2022Россия

В Совфеде призвали давать статус иноагента инициаторам санкций против России

Вице-спикер Совфеда Косачев призвал давать статус иноагента инициаторам санкций против РФ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал, чтобы те, кто принимает решение об очередном пакете санкций против России, в Европе получали статус иноагента за действия против самих европейцев. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Так Косачев отреагировал на очередной девятый пакет санкций ЕС против России, который, в частности, включает санкции против более 40 российских сенаторов. «Честно говоря, уже нет ни раздражения, ни иронии по поводу происходящего, но исключительно ощущение полной нелепости действий людей, претендующих на статус уважаемых политиков», — отметил представитель Совфеда.

Он считает, что несложно предположить, кому именно выгодно, чтобы парламентская дипломатия между Евросоюзом и Россией была заморожена.

16 декабря Европейский союз официально опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Новый пакет санкций включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

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Марина Совина
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