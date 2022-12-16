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14:40, 16 декабря 2022Мир

ЕС согласовал санкции против 168 российских компаний

В Еврокомиссии заявили, что 9-й пакет санкций включает ограничения против 168 компаний РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Девятый пакет санкций против России, который согласовали страны Европейского союза (ЕС), включает ограничения против 168 российских компаний. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в Twitter.

По словам чиновника, речь идет об организациях, связанных с военно-промышленным комплексом России. Он также уточнил, что в новый пакет санкционных мер войдут ограничения на экспорт технологий двойного назначения. В частности, под рестрикции попадает IT-оборудование, беспилотники, электроника.

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Виктория Кондратьева
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