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11:32, 16 декабря 2022Экономика

Росбанк приостановил операции в долларах и евро

Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах после попадания под санкции США

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Попавший под санкции США Росбанк временно прекратил валютные операции в долларах, евро и дирхамах. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В пресс-службе объяснили, что Росбанк пока не может предложить «маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами». При этом ситуация никак не сказалась на денежных переводах в рублях.

На данный момент мобильное приложение и Интернет-банк работают надежно, отмечается в сообщении.

До мая 2022 года Росбанк принадлежал французской финансовой группе Societe Generale. После начала военных действий на Украине компания продала банк и свой страховой бизнес в России инвестиционной компании миллиардера Владимира Потанина «Интеррос».

15 декабря в отношении Росбанка были введены санкции США. Минфин страны установил срок завершения сделок с банком до 15 марта следующего года. Ограничения также коснулись Потанина, его супруги и детей, а также принадлежащей ему яхты. Под санкции попал также холдинг «Интеррос», через который миллиардер владеет своими активами. В то же время против компании «Норникель» санкции введены не были.

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Мария Грушко
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