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04:36, 16 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о создании CБУ сети из «исламских сектантов»

РИА Новости: CБУ создала сеть из «исламских сектантов» для контроля общины крымских татар

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) создала агентурную сеть из числа ливанских хабашитов — представителей религиозного течения с признаками секты, чтобы управлять крымско-татарской общиной на Украине. Об этом стало известно РИА Новости из документов СБУ, оставленных после бегства подразделений спецслужбы из Херсонской области.

Как пояснил агентству сотрудник российских силовых структур, украинские спецслужбы для контроля за религиозной сферой жизни крымских татар задействовали представителей хабашизма — одиозного течения в исламе, имеющего признаки тоталитарной секты, с нетерпимостью относящихся к представителям иных форм ислама, в том числе традиционно исповедуемого крымскими татарами.

Из документов следует, что СБУ следит за представителями крымско-татарской общины, мешая свободному вероисповеданию, строительству мечетей и оказывая всестороннюю поддержку структурам хабашитского Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ), созданного в 1992 году во главе с гражданином Украины ливанского происхождения Ахмедом Тамимом.

Также СБУ интересовала деятельность крымско-татарского батальона, воевавшего на востоке Украины.

Ранее СБУ заподозрили в давлении на крымских татар. Согласно обнаруженному документу, служба пыталась заставить их отказаться от митинга против полицейского произвола в Херсонской области.

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Марина Совина
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