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20:10, 16 декабря 2022Путешествия

Пассажир самолета сделал фальшивое предложение подруге ради бесплатной выпивки

Пассажир самолета сделал предложение подруге ради выпивки и поделился опытом в соцсетях

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир самолета в шутку сделал предложение своей подруге на борту и получил бесплатную выпивку от бортпроводников. Ему и его попутчице также исполнили серенаду пилот и члены экипажа, рассказал он в соцсетях. На это обратило внимание издание Mirror.

Отмечается, что Роман Ромеро (Roman Romero) сделал фальшивое предложение своей подруге Лизе (Lisa), с которой он не состоит в романтических отношениях. Однако бортпроводники поверили в их помолвку и решили поздравить «влюбленных».

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«Ты самая красивая женщина, которую я знаю! Как снаружи, так и внутри. Я хочу провести с тобой остаток своей жизни. Лиза, ты выйдешь за меня замуж?» –– спросил Ромеро, на что подруга со смехом ответила «да». После этого салон самолета заполнили аплодисменты и поздравления, а бортпроводница вынесла шампанское.

Ранее сообщалось, что россиянин сделал предложение девушке во время рейса КраснодарСанкт-Петербург. Пассажир вручил кольцо своей возлюбленной, которая работала стюардессой. Командир воздушного судна пошутил, что на свадьбу гостей пустят только по посадочным талонам.

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Зарина Дзагоева
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