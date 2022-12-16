Сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

Apple TV+ закрыл сериал «Шантарам» после первого сезона

Apple TV+ закрывает сериал «Шантарам» с актером Чарли Ханнэмом в главной роли после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

Последняя серия сериала, которая выйдет 16 декабря, станет финалом шоу. Отмечается, что «Шантарам» оказался гораздо менее популярным, чем остальные проекты Apple TV+.

Сериал, основанный на романе австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса, рассказывает о заключенном Лине Форде, который бежал в Индию, скрываясь от тюрьмы. Во время своего пребывания в Мумбаи он влюбляется в загадочную женщину Карлу. Герой должен выбрать между свободой и любовью.

Съемки сериала проходили на двух континентах, в феврале 2020 года они были приостановлены из-за пандемии. Производство шоу не возобновлялось вплоть до мая 2021-го.

Помимо Ханнэма, в сериале также снялись Антония Деспла, Электра Килби, Александер Сиддиг, Дэвид Филд и другие. Режиссерами выступили Бхарат Наллури, Бронуэн Хьюз и Иэн Б. МакДональд. Шоураннер проекта — Стив Лайтфут.

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